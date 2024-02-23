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Rusya'dan ABD'ye nota! Biden Putin'e küfretmişti...
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23 Şubat 2024 Cuma 02:12:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 02:12:00

Rusya'dan ABD'ye nota! Biden Putin'e küfretmişti...

Kaynak: Ajanslar

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı konuşmada küfretmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti. Putin, Biden'ın kendisine yönelik küfür içerikli açıklamalarını gülümseyerek değerlendirerek, kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirtti. Son olarak Biden'ın Putin'e küfretmesinin ardından Rusya, ABD'ye nota verdi.

Biden'ın Putin'e küfretmesi sonrası Rusya-ABD ilişkilerinde gerilim iyice tırmandı. Edilen hakaretin ardından Rusya, ABD'ye nota verdi.

"ABD'YE GÜÇLÜ BİR PROTESTO NOTASI GÖNDERİLDİ"

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini duyurarak, "Dışişleri Bakanlığı bu sabah mesaiye başlar başlamaz ABD liderliğinin Rusya Devlet Başkanı'na hakaretlerinin çirkin doğası ve kabul edilemezliği nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na güçlü bir protesto notası gönderdi" dedi.

Biden'ın yaptığı konuşmayı da eleştiren Antonov, "Açıkçası, kaba ve küfür gibi açıklamalar, günümüz tarihi şartlarında dünya için bu kadar gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfür içerikli açıklamalarının, Moskova'nın, neden ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğinin ispatı olduğunu söyledi.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında kendisine yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını "kinayeli bir şekilde" değerlendirdi.

Bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin, gülümseyerek, "Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki." dedi.

Putin, Biden'ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, "Bana 'Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler' diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım." diye konuştu.

BİDEN'DAN PUTİN'E KÜFÜR

Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etmişti. Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretmişti.

Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söylemişti.

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söylemişti.

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.

Etiketler : biden putin krizi rusya-abd ilişkileri uluslararası gerginlik
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