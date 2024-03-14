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14 Mart 2024 Perşembe 14:19:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 14:19:00

Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına misilleme... Yetkililerin girişi yasaklandı

Kaynak: AA

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Rusya, ABD'li 227 yetkilinin ülkeye girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiği ifade edildi.

ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.

Etiketler : rusya abd yaptırım
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