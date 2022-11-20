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20 Kasım 2022 Pazar 22:23:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 22:23:00

Rusya'daki Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türk yarışmacı birinci oldu

Kaynak: AA

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Rusya'da düzenlenen Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Hatay ili Antakya ilçesi Ulu Cami Müezzini Ahmet Kuzu birinciliği elde etti.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından düzenlenen 20. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Moskova Merkez Camisi'nde 22 farklı ülkeden yarışmacının katılımıyla yapıldı.

İdil Ön Bulgarları Türk topluluğunun İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışmada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Yaşar Çuhadar da yarışmanın jüri üyelerinden birisi oldu.

Medine İmamı Abdulmuhsin el Kasım'ın özel konuk olarak katıldığı yarışmayı, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, yetkililer ve Moskova'da yaşayan Müslümanlar takip etti.

Finale kalan yarışmacıların Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yarışmanın sonucu açıklandı. Buna göre, yarışmada birinciliği Türkiye'den Ahmet Kuzu, ikinciliği Mısır'dan Abdelrahman Faraj Hafez Badaui, üçüncülüğü ise İran'dan Seyed Mustafa Hossein kazandı.

Kuzu, ödülünü Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Gaynuddin'in elinden aldı.

Moskova Merkez Camisi'ndeki ödül törenin ardından izleyiciler yarışmayı kazananlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Etiketler : rusya rusya federasyon Kuran-ı Kerim okuma yarışması
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