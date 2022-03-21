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21 Mart 2022 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 14:14:00

Rusya'da vatandaşlar bazı temel gıda ürünlerine erişmekte zorlanıyor

Kaynak: AA

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Rusya'da yaşanan "panik" satışları nedeniyle bazı marketlerde şeker ve karabuğday gibi ürünlerin bulunduğu raflar boş kalırken, çeşitli ürünlere de satış sınırlamaları getirildi.

Ukrayna'ya saldırısı sonucu Rusya'ya uygulanan kapsamlı yaptırımlar nedeniyle Rus rublesindeki değer kaybı ve sevkiyatlardaki sıkıntılar ülkede ürünlerin fiyatlarına da yansıyor.

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, savaşın başlamasının ardından 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan dönemde haftalık enflasyon yüzde 2,2'ye çıkarak 2008'den bu yana yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

    Ürünlerin fiyatlarında, 5-11 Mart'ı kapsayan haftada da önemli artışlar yaşandı. Haftalık enflasyon yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon 2,1 puan artarak Aralık 2015'ten bu yana ilk kez yüzde 12,5'e çıktı.

    Rusya'nın net ihracatçı olduğu şekerin fiyatı 1 Mart'tan itibaren yaklaşık yüzde 15 arttı. Domatesin fiyatı yüzde 17 ve muzun fiyatı da yüzde 16 yükseldi. Yumurta fiyatları 1 Mart'tan bu yana yüzde 25 artış gösterirken, üreticiler, orta vadede fiyatlarda yüzde 40 artış daha yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

    Bazı mağazalarda vatandaşların artan talebi nedeniyle kişi başına alınabilecek şeker, tuz ve karabuğday miktarına sınırlama getirildi. Çok sayıda mağazada ise söz konusu ürünlerde raflar boş kaldı.

    Rus basınında çıkan bazı haberlerde de St. Petersburg'ta bulunan okullardaki sınavların, kağıt bulunamaması nedeniyle ertelendiği bildirildi.

    Rus hükümeti durumu kontrol etmeye çalışıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke ekonomisindeki zorlukların farkında olduklarını belirterek, memur ve emekli maaşlarına zam yapacaklarını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Rusların dükkanlara koşup karabuğday, şeker ve tuvalet kağıdı almaya kesinlikle ihtiyaçları yok." ifadesini kullanmıştı.

    Ülkede şeker satışının devlet tekeline alınması gündeme gelirken, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Rusya Tarım Bakanlığı'na ülkedeki şeker fiyatlarının sabitlenmesi talimatı verdi. Rus hükümeti, 14 Mart'ta aldığı kararla şeker ihracatının durduğunu açıkladı.

    Otomobil ve teknoloji ürünlerinde de fiyat artışı

    Rusya'da gıda ürünlerinin yanı sıra sevkiyatların önemli oranda durduğu elektronik ve otomobil fiyatlarında da artışlar yaşanıyor.

    28 Şubat-18 Mart'ta otomobil fiyatları yüzde 17, televizyon fiyatları yüzde 22 ve cep telefonu fiyatları yüzde 12'ye yakın artış kaydetti.

    Ekonomistler, yaptırımlar, yüksek faiz oranları, yüksek enflasyon, sermaye çıkışları ve azalan yatırımların Rusya'yı bu yıl derin bir resesyona sürüklemesini bekliyor.

    Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ
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