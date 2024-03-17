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Rusya'da sandıktan yine Putin çıktı: Oyların yüzde 87,8'ini aldı
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17 Mart 2024 Pazar 21:15:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 21:15:00

Rusya'da sandıktan yine Putin çıktı: Oyların yüzde 87,8'ini aldı

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Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, Rusya Federasyonu'nda üç gün süren devlet başkanlığı seçimi, ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde Moskova saati ile 21.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirilen seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı.

Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştirildi.

Katılım oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu seçimleri sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin kazandı.

Fom şirketinin sandık çıkış anketine göre, Komünist Parti'den Nikolay Haritonov yüzde 4,7, Yeni İnsanlar Partisi'nden Vladislav Davankov yüzde 3,6, Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutskiy yüzde 2,5 oy aldı. Yüzde 1,4 oy ise geçersiz sayıldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçimlerin iyi geçtiğini söyledi.

Merkez Seçim Komisyonu'nun yüzde 27,28 açılan sandık sayısına göre Putin, yüzde 87,8 oy, Haritonov yüzde 3,89 oy, Davankov yüzde 3,79 ve Slutskiy yüzde 2,97 oy aldı.

Seçimi 129 ülkeden 1115 uluslararası gözlemci ve uzman izledi.

Türkiye'den de seçimleri Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik takip etti.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olmuştu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini almıştı.

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. İlk verilere göre sandıktan galip çıkan Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Etiketler : Putin Seçim Zafer Rusya
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