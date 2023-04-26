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26 Nisan 2023 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 12:15:00

Rusya'da dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilecek

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilmesine izin verdi. Putin tarafından imzalanan kararnameyle ülkedeki Uniper ve Fortum şirketlerinin varlıklarına da kayyum atandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına yönelik atılacak misilleme adımlarını içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Başta ABD olmak üzere dost olmayan ülkelerin Rusya'daki varlıklarına kayyum atanabilmesine imkan sağlayan kararnamede, söz konusu varlıkların kontrolü Rusya Federal Devlet Mülkiyet Yönetimi Ajansı tarafından yürütülecek.

Kararnamede, bu kapsamda Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için de kayyum atandığı belirtildi.

Uniper'in Rusya'da beş tane jeotermal güç santrali bulunuyor, Fortum ise yedi jeotermal güç santralinin yanı sıra çeşitli elektrik üretim ve dağıtım yatırımlarına sahip.

Etiketler : rusya varlık kayyum
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