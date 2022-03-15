Rus birlikleri bomba yağdırdı!

Rusya-Ukrayna savaşının 20. gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'yı bombalamaya devam ederken Mariupol kentinde ölenlerinin sayısının 20 bine yaklaşabileceği ifade edildi. AB ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı. Buna göre, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanması, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesi ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

Anlaşma zemininin arandığı son günlerde Rusya ve Ukrayna cephelerinden önemli açıklamalar geldi. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin 4'üncü turu bugün çevrim içi olarak yapıldı. Ukrayna, görüşmelere 15 Mart Salı gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 20'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

08:30 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlamaların meydana geldiği duyuruldu.

08:00 Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını bildirdi.

06:28 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve Hırvatistan'ın NATO'ya sağladığı desteğe ilişkin Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06:06 Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Rusya'nın Ukrayna'nın Slovakya sınırındaki Ujgorod kentinde yer alan Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırma ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

05:56 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için yeterli silahı olduğundan emin olacağını ve Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak adına para, yiyecek ve yardım göndereceğini duyurdu.

04:35 Rusya, gece yarısı Harkov kenti de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı kent ve bölgelerine roket saldırıları düzenledi. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

04:49 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya ekonomik veya askeri olarak yardım etmeye karar vermesi durumunda "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyardı.

03:50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 19 gün boyunca Ukrayna'da, 2 kez girdiği Çeçenistan'dan daha fazla insan kaybettiğini belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini duyurdu.

01:52 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması adına düşünülen seçenekler arasında, Rus oligarklarının boş mülklerinin de yer aldığını duyurdu.

00:09 ABD televizyon kanalı FOX News muhabirinin, Ukrayna'daki çatışma alanında haber peşinde koşarken yaralandığı bildirildi.

00:06 Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin Avrupa'da hissedildiğini söyledi.

00.00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

23:45 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 14 Mart'ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3'ünün sabote edildiğini ve can güvenliği sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirterek, "Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.