Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe önemli 'Türkiye' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 33. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ'DEN ÖNEMLİ 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değindi. Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenski, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

Zelenski, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

BİR TÜRKİYE AÇIKLAMASI DAHA

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya ile anlaşmaya varılması halinde Türkiye'nin güvenlik garantileri verebilecek ülkelerden biri olabileceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdür yardımcısı Ihor Zhovkva, İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesinde "Türkiye gelecekte bizim güvenliğimiz için garantör olabilecek ülkelerden biri" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov ise, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

13:13 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus birlikleri, şu ana kadar ele geçirdiği toprakların sınırlarını korumak ve taarruz operasyonlarını güçlendirmek için yeniden hazırlanıyor.

12:30 Ukrayna ordusu tarafından 24 Mart'ta Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağının düşürüldüğü görüntüler yayınlandı. Harkov bölgesine bağlı İzüm kenti yakınlarında bir arazide düşürülen uçağın alevler içinde kalarak büyük hasar aldığı görüldü. Uçağın pilotunun ise sağ olarak kurtulduğu ve esir alındığı öğrenildi.

"KOORDİNATLARI TELEFONLA VERDİLER"

Düşürülen uçağın pilotu Sergey Sergeyeviç, "Ukrayna topraklarına uçuş yapma emrini sana kim verdi" sorusuna, "Telefonla koordinatlar verildi. Konvoyların güvenliğini sağlamak ve verilen koordinatları vurmak için uçuşlar yaptım" cevabını verdi.

12:27 Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir" dedi.

12:25 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rusya'nın dünkü operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Luhansk birlikleri çatışmalar sırasında 5 kilometre ilerledi. Ivanovka ve Novosadove yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiler. Rus havacılık ve uzay kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri 1 gün içinde Çernihiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet Su-24 savaş uçağını düşürdü. Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağı da Donetsk bölgesinde düşürüldü. 27 Mart günü, operasyonel-taktik havacılık ve füze kuvvetleri, Ukrayna'nın 36 askeri tesisini vurdu. Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracı imha edildi" dedi. Konaşenkov, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda bugüne kadar toplamda 308 insansız hava aracı, bin 713 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 170 çok namlulu roketatar, 715 top ve havan topu ile bin 557 adet özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.

12:13 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz.

10:53 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinden 2 binden fazla yetim çocuğun alıkonulduğunu, çocukların nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

10:45 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.

10:05 Zelenski'nin danışmanı: Türkiye, Ukrayna için garantör olabilecek ülkeler arasında.

09:50 Rus askerleri, kontrollerindeki Ukrayna'nın Çernobil bölgesinden ayrıldı. Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev, "Rus askerleri, Çernobil'de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok" ifadelerini kullandı.

08:30 Ukrayna ordusu, Rus işgalcilerin Donetsk ve Lugansk'taki beş saldırısının geri püskürtüldüğünü bildiriyor. Misillemede iki tank yok edildi.

08:25 Çernobil yakınlarındaki Slavutych'a giren Rus birlikleri, protestoların ardından ilçeyi terk etti.

08:10 Kiev Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yeni tahminine göre Rusya'nın işgali, ülkenin altyapısına 63 milyar dolarlık zarar verdi.

08:00 Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler Türkiye'ye taşınıyor. Taraflar, Pazartesi günü İstanbul'da buluşuyor.

07:55 ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin Rusya'da bir rejim değişikliği çağrısında bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

07:40 Ukrayna, Moskova yönetimini Rus bombardımanı sonucu yıkıma uğrayan stratejik liman kenti Mariupol'dan binlerce sivili zorla Rus topraklarına yerleştirme suçlaması yaptı.

07:10 Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, ülkesinin Rusya'yla olası bir barış anlaşmasının parçası olarak tarafsızlık ilkesini müzakereye etmeye hazır olduğunu, ancak bunun üçüncü taraflar tarafından garanti edilmesi ve referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

06:04 Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Ukrayna'da devam eden savaşı görüştü.

04:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

03:49 Rusya, aralarında Ukrayna'nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.

03:38 Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu.

03:02 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

02:20 Ukrayna'da bir aydan fazla Rus askerlerin kontrolü altında olan Çernobil Nükleer Santrali'nin Ukraynalı çalışanları görevlerini devretti.

00:39 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.