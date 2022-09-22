Esir takası Başkan Erdoğan sayesinde gerçekleşti!

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22 Eylül 2022 Perşembe 00:24:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 00:43:00

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri takasına Başkan Erdoğan aracılık etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini duyurdu.

"SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler : Zelensky rusya başkan erdoğan
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