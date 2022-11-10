Rusya: Türkiye ile işbirliğini artırmaya yönelik girişimi duyuracağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı flaş bir açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki hafta Endonezya'da G20 liderlerinin bir araya geleceği toplantıda Türkiye ile gaz iş birliği ve tahıl ihracatı ile ilgili bir dizi girişimi açıklayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye ile gaz iş birliğini artırmak (ve) büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemek de dahil olmak üzere bir dizi özel girişim planlanıyor" denildi.

PUTİN ZİRVE'YE KATILMAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de Rus gazı sevkiyatlarının Avrupa pazarına satılabileceği bir "gaz merkezi" oluşturma fikrini önermişti. Dışişleri bakanlığı, zirvenin "çok kutuplu" bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunacağını umduğuna dair açıklamalara da yer verdi.

Endonazya'daki Rus Büyükelçiliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Bali'de yapılacak olan G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. Putin'in zirveye katılması durumunda, Amerika Birleşik Devleteri (ABD) Başkanı Joe Biden ile, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez aynı ortamda bulunacaktı.

BIDEN SİNYALİ VERMİŞTİ

Joe Biden daha önce Putin'i bir "savaş suçluşu" olarak tanımlamış ve Rusya'nın elinde tuttuğu ABD'lileri bırakmadığı müddetçe Bali'de bir araya gelmelerinin mümkün olmadığı sinyalini vermişti.

LAVROV TEMSİL EDECEK

Elçilik protokol yetkilisi Yulia Tomskaya tarafından yapılan açıklamada, "G20 Zirvesi'nden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un delegasyona başkanlık edeceğini teyit ederim. Putin'in programı halen hazırlanıyor, bir ihtimal video bağlantısı ile katılabilir" denildi.

Putin'in 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak zirveye katılıp katılmayacağı konusu aylardır tartışılıyordu.