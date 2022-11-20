Askeri harekatın detayları ortaya çıkmaya başladı!

Rusya Suriye hava sahasını yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye açtı

TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı Suriye ve Irak'ta başlattığı hava harekatında Rusya'nın kontrolünde olan Suriye hava sahasının da kullanıldığı iddia edildi.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği askeri harekatın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

SURİYE HAVA SAHASI DA KULLANILIYOR

NTV'de yer alan bilgiye göre; harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı.