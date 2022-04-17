"Başkan Erdoğan'ın talebi yerine getirildi"

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17 Nisan 2022 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 15:50:00

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıkladı: Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndekiler tahliye edildi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle dün "Mariupol şehrinde Primorskiy bölgesinde Türk camisinde Ukrayna güçlerinin elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik" Rus birliklerinin özel operasyon düzenlediğini aktaran Konaşenkov, "Rus özel kuvvetlerinin özverili eylemleri sonucu cami açıldı, yabancı paralı savaşçılar dahil 29 savaşçı öldürüldü. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden birinin vatandaşı olan rehineler serbest kaldı ve güvenli yere götürüldü." dedi.

Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji fabrikası tesislerinin tamamen Rus güçleri tarafından kuşatıldığına dikkati çeken Konaşenkov, Rus askerlerinin buradaki Ukrayna güçlerinden teslim olmalarını istediğini, ancak telsiz konuşmalarından Kiev yönetiminin, Azov grubuna, silah bırakan asker ve yabancı paralı savaşçıları vurmaları talimatı verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Teslim olanların ifadesine göre, bu bölgede çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 400 kadar yabancı paralı savaşçı olduğunu aktaran Konaşenkov, savaşın başından beri Ukrayna'ya 63 ülkeden 6 bin 824 yabancı paralı savaşçı geldiğini ifade etti.

Konaşenkov, yabancı savaşçıların Kiev, Harkiv, Odessa, Mıkolayiv ve Mariupol şehirlerindeki Ukrayna askeri birliklerine dağıtıldığını dile getirerek, çatışmalar sonucu yabancı savaşçıların sayısının azaldığını ve bugün itibarıyla bu savaşçıların sayısının 4 bin 877'ye düştüğünü kaydetti.

Ayrıca Konaşenkov, "Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna'da 1035 yabancı paralı savaşçıyı öldürdü. 912 savaşçı ise çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeyi terk etti." şeklinde konuştu.

- KİEV BÖLGESİNDE MÜHİMMAT FABRİKASI FÜZELERLE VURULDU

Rus ordusunun, gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesinde Brovari yerleşim birimindeki mühimmat fabrikasını vurduğunu belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin, aralarında hava savunma füze sistemi ve cephaneliklerin de bulunduğu farklı yerlerdeki 68 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 814 yeri ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle 10 insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Konaşenkov ayrıca "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 134 uçak, 470 insansız hava aracı, 249 hava savunma füze sistemi, 2 bin 290 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 992 obüs ve havan topu, 2 bin 166 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Etiketler : Sözcü Konaşenkov ukrayna rusya
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