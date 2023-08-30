Rusya: Lavrov ile Bakan Fidan yarın bir araya gelecek

Rusya: Lavrov ile Bakan Fidan yarın bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın bir araya geleceğini söyledi.

FİDAN VE LAVROV YARIN GÖRÜŞECEK



Karadeniz'de tahıl koridorunun yeniden canlandırılması yönünde önemli gelişmeler yaşanabilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Moskova'ya gidiyor. pic.twitter.com/rKpYzSESna — 24 TV (@yirmidorttv) August 30, 2023

BAKAN FİDAN, ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMINDA RUSYA'YA GİDECEK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında 31 Ağustos-1 Eylül'de Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül'de çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.