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30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:11:00

Rusya: Lavrov ile Bakan Fidan yarın bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın bir araya geleceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın bir araya geleceğini söyledi.

BAKAN FİDAN, ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMINDA RUSYA'YA GİDECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında 31 Ağustos-1 Eylül'de Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül'de çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : hakan fidan sergey lavrov rusya
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