Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması!

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29 Mart 2022 Salı 15:40:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:40:00

Rusya: Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdik

Kaynak: AA

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İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

    Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı.

    Etiketler : Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin Kiev ve Çernigiv
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