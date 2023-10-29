Rusya-İsrail arası gerilim! Rus Büyükelçi, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Kaynak: AA
İsrail, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'u Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov'un bu sabah Batı Kudüs'teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Viktorov'un, Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rus Büyükelçi'ye Moskova'nın Hamas'ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" kaydedildi.
Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova'da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu
- Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerine tebrik
- Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi
- İstanbul Boğazı'nda görsel şölen: Cumhuriyetin 100. yılında özel gösteriler düzenlendi
- Rusya-İsrail arası gerilim! Rus Büyükelçi, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- ABD'den 100. yıl kutlaması: Türkiye önemli bir küresel aktör haline geldi