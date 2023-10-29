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29 Ekim 2023 Pazar 21:38:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 21:38:00

Rusya-İsrail arası gerilim! Rus Büyükelçi, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kaynak: AA

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İsrail, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'u Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov'un bu sabah Batı Kudüs'teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Viktorov'un, Hamas heyetinin Moskova'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rus Büyükelçi'ye Moskova'nın Hamas'ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova'da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu

Etiketler : RUSYA İSRAİL GERİLİM HAMAS
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