Rusya ile Ukrayna arasında 202 kişi serbest bırakıldı
Kaynak: AA
Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir değişiminde 202 kişi serbest bırakıldı. Rusya, 100 Ukraynalı askeri ve 1 sivili serbest bırakırken; Ukrayna da 101 Rus askeri serbest bıraktı.
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle aralarında biri sivil toplam 202 kişinin serbest kaldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 101 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.
Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya nakledileceği bilgisine yer verilen açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı aktarıldı.
UKRAYNA: ESİR TAKASIYLA 100 UKRAYNALI ASKER VE 1 SİVİL SERBEST BIRAKILDI
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukraynalıları esaretten geri getirmeye devam ediyoruz". dedi.
Esir değişimi sonucu 100 Ukraynalı asker ve 1 sivilin serbest bırakıldığını belirten Yermak, askerler arasında yaralıların da bulunduğunu ifade etti.
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