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26 Ekim 2023 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 19:09:00

Rusya, Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiğini açıkladı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas heyetinin Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da yakında Moskova'yı ziyaret edeceğini belirtti.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20'nci gününde devam ederken, Hamas heyeti Rusya'yı ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Hamas temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu aktararak, "Hamas temsilcilerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit edebilirim. Temaslar konusunda size ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz" dedi.

İsrail'deki Rus vatandaşlarının durumuna da değinen Zaharova, Rus vatandaşlarının tahliyesine devam edildiğini belirtti. Filistin'deki durumun İsrail'e göre daha karmaşık olduğunu belirten Zaharova, "Filistin topraklarındaki özellikle de Gazze Şeridi'ndeki durum İsrail'dekinden daha karmaşık. Bugüne kadar Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden bin kişi tahliye için diplomatik misyonlarımıza başvuruda bulundu" dedi.

"BÖLGENİN İHTİYACI OLAN ŞEY PROVOKASYON DEĞİL"

ABD'nin Orta Doğu'ya hava savunma sistemleri konuşlandırılması için tedarik sürecine başlamasını da eleştiren Zaharova, "Bölgenin ihtiyacı olan şey ABD'nin söz konusu füze savar sistemlerini tedarik ve konuşlandırılması şeklindeki provokasyon değil Filistin - İsrail çatışmasının hızlı bir şekilde durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Moskova'yı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Moskova'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Yakında Mahmud Abbas'ın Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişarelerde bulunacağını söyleyebilirim" dedi.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı Hamas heyeti Moskova ziyareti
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