VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yahudi vekilden skandal çağrı... "Ramazan öldürmek için en iyi zaman"
Terör yandaşları Türkiye'nin Başkonsolosluğuna saldırdı
Rusya Gazze'ye insani yardım gönderdi
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
ABD'de kuş gribi alarmı
Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü
27 Mart 2024 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 11:01:00

Rusya Gazze'ye insani yardım gönderdi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze'ye insani yardım taşıyan IL-76 tipi askeri kargo uçağının Mısır'ın El Ariş kentinde bulunan havalimanına doğru yola çıktığını duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Uçak El Ariş şehrindeki havalimanına uçtu. Acil durum bakanlığına ait IL-76 uçağında 29 tondan fazla ürün bulunuyor. Tahıl, un, şeker ve diğer uzun süreli depolama ürünleri, kişisel hijyen ürünleri Gazze'ye ulaştırılacak. Yardımların çoğu Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimiyle toplandı. Mısır'da kargo, Gazze sakinlerine yönlendirecek olan Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek. İnsani yardım misyonunun başlangıcından bu yana Rus EMERCOM'un 20 uçuşuyla toplam 480 tondan fazla kargo teslim edildi" denildi.

Etiketler : rusya gazze yardım
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX