VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hudut Kartalları'ndan geçit yok
"Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz"
İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak
EYT düzenlemesi Meclis'te
Berlin'de grev nedeniyle uçuşlar iptal oldu
Instagram'da ‘rahatsız etmeyin' dönemi
Eğitimsiz çocuk kalmasın
Eşe boncuklu destek
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak
Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek
Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak
Rusya Münbiç'teki askeri havaalanına konuşlandı
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Kapadokya'da turizme açılacak Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Elon Musk'a çağrı
"Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor"
Bakan Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu
Bakan Yanık: Tip 1 diyabetli çocukların desteklenmesini ulusal programa dönüştürdük
Bakan Kurum'dan kuraklık açıklaması
25 Ocak 2023 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 16:30:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı "hibrit savaşı aracı" olarak kullandığını belirtti.

Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile Luanda'da yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Batı'nın, Ukrayna'yı bu ülkenin Rusça konuşan nüfusuna karşı açıkça bir sömürge politikası yürütmek için kullandığını söyledi.

Lavrov, "Batı uzun yıllardır, Ukrayna'yı doğrudan ülkemize karşı topyekün hibrit savaşı aracı olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'nın açık bir şekilde Rusya karşıtlığı anlayışını ve Ukrayna topraklarında Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler oluşmasını engellemek için "özel askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti.

Angola Dışişleri Bakanı Antonio ise Rusya ile tarihi ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ile ilişkilerini de dikkate aldıklarını belirterek, "Dışarıdan müdahale etmeme ilkesine bağlıyız." dedi.

Antonio, Ukrayna'daki savaşa ilişkin diyalog ve ateşkes çağrısında bulundu.

Etiketler : sergey lavrov rusya ukrayna hibrit savaşı
Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
Enerjik İrem

Enerjik İrem
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Aceleci Koray

Aceleci Koray
At çiftliğinde klip çekti

At çiftliğinde klip çekti
Karne hediyesi

Karne hediyesi
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX