Rusya: Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları yarın Karabağ konusunda toplanacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da Moskova'nın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın üçlü ve ayrı ayrı ikili görüşmelerine ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Bakanların Karabağ çevresindeki gerginliği azaltmanın yollarının yanı sıra 2020, 2021, 2022'deki Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderlerinin imzaladığı bildirilerin hayata geçirilmesi sürecini analiz edeceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde, Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına, Rusya'nın azami yardımı sağlamaya hazır olduğu geri kalan sorunlara çözüm arayışlarına özel dikkat gösterilecek.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bakanların ayrıca bölgedeki ulaşım engellerinin kaldırılması, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesi, parlamenterler arasında diyaloğun başlatılması, halk ve uzmanlar arasında temasın sağlanması dahil Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin diğer önemli yollarını müzakere edeceği aktarıldı.

Ayrıca Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan ile ayrı ayrı yapacağı ikili görüşmelerde gündemdeki ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edildi.