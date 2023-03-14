Rusya'dan 'Tahıl Koridoru' kararı

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14 Mart 2023 Salı 11:09:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 11:09:00

Rusya açıkladı: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bakan Akar muhataplarıyla görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye üstüne düşeni yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bakan Akar muhataplarıyla görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye üstüne düşeni yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın BM Genel Sekreteri'nin katılımlarıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.

13 Mart'ta BM koordinatörlüğünde Cenevre'de; BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya Federasyonu tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya Federasyonu gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması halinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır.

Taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımlar takdirle karşılanmaktadır. Bununla birlikte, tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak, anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

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