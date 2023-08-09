Rusya açıkladı: Döviz cinsi devlet garantileri rubleyle ödenebilecek

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, döviz cinsinden Rus devlet garantileri rubleyle ödenebilecek.

Alıcı tarafından onaylanmasa dahi devlet garantileri için ruble cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Rus devletinin Rus ve yabancı şahıs ve şirketlere, yabancı devletlere ve uluslararası kurumlara verdiği devlet garantilerini kapsıyor.