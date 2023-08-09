Rusya açıkladı: Döviz cinsi devlet garantileri rubleyle ödenebilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus döviz cinsinden devlet garantilerine yönelik ödemelerin rubleyle yapılmasına izin verdi.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, döviz cinsinden Rus devlet garantileri rubleyle ödenebilecek.
Alıcı tarafından onaylanmasa dahi devlet garantileri için ruble cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Rus devletinin Rus ve yabancı şahıs ve şirketlere, yabancı devletlere ve uluslararası kurumlara verdiği devlet garantilerini kapsıyor.
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