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Rusya açıkladı: Döviz cinsi devlet garantileri rubleyle ödenebilecek
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45:00

Rusya açıkladı: Döviz cinsi devlet garantileri rubleyle ödenebilecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus döviz cinsinden devlet garantilerine yönelik ödemelerin rubleyle yapılmasına izin verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, döviz cinsinden Rus devlet garantileri rubleyle ödenebilecek.

Alıcı tarafından onaylanmasa dahi devlet garantileri için ruble cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Rus devletinin Rus ve yabancı şahıs ve şirketlere, yabancı devletlere ve uluslararası kurumlara verdiği devlet garantilerini kapsıyor.

Etiketler : Putin döviz ödemeleri Rusya ruble devlet garantileri
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