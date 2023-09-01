VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Almanların yüzde 79'u hükümetin icraatından memnun değil
Borsa güne yükselişle başladı
Otlu mu? Süzgeçli mi? Bu sorunun cevabını vermeyen Erzincan'da çay içemiyor
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
01 Eylül 2023 Cuma 07:46:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:46:00

Rüşvet skandalı büyüyor! Sermaye 100 bin TL ihale 450 milyon TL

Kaynak: Sabah

ABONE OL

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 100 bin lira sermayeyle kurulan bir şirkete de 450 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kastederek, 'Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' iddiasında yeni bir detay deşifre oldu.

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kastederek, "Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasıyla ilgili yeni belgelere ulaşıldı. 2017 ile 2021 yılları arasında İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret Şirketi'ne toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, daha sonra ise 100 bin lira sermayeyle kurulan Martoksal şirketine, 450 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı.

DÜŞÜK TEKLİF VEREN ELENDİ

Belgelere göre, 14 Ocak 2020'de İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar tarafından 100 bin lira sermaye ile kurulan Martoksal A.Ş., 2021'de sermayesini 1 milyon liraya çıkardı. Ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi 31 Ekim 2022'de kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve altyapı işleri için ihale açtı. İhaleye teklif veren 5 firmadan 2'si elendi. İhale ise 27 milyon lira daha düşük teklif veren firma yerine, 450 milyon lira teklif veren Martoksal şirketine verildi.

3 KEZ ADRES DEĞİŞTİRDİ

17 Ocak 2023'te imzalanan ihale sözleşmesine göre kamudaki ilk ihalesini alan Martoksal şirketi, 19 Ocak 2023'ten 8 Aralık 2024'e kadar, Aydın'daki cadde, bulvar ve mahalle yollarını asfaltlayacak. 100 bin lira sermayeyle kurulan şirkete, kamudan aldığı ilk ihalede, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 milyon liralık ihale verilmesi şaşkınlık yarattı. Bu arada Martoksal Şirketinin, kurulduktan sonra iki yıl içerisinde 3 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı.

Etiketler : Martoksal şirketi CHP Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay Özlem Çerçioğlu
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Evleniyorlar

Evleniyorlar
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX