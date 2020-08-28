Rus Siyaset Bilimcisi: Türkiye büyük bir oyun değiştirici

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28 Ağustos 2020 Cuma 08:53:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 09:05:00

Rus Siyaset Bilimci Markov'dan dikkat çeken sözler: Türkiye büyük bir oyun değiştirici

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Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, “Türkiye büyük bir oyun değiştirici” dedi. Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine değinen Sergey Markov, “Türkiye ekonomik liderlerden biri olarak değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.

Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.“Türkiye büyük bir oyun değiştirici” diyen Markov, “Rusya, Türkiye ile işbirliğine hazır. Türkiye’nin rolü daha da artacak” ifadelerine yer verdi. 

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ARTACAK"

Markov Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi ile ilgili "Türkiye'nin rolü artacak, Çünkü Türk jeologlar ve Türk hükümeti bu kaynağı buldu. Bu yüzden Türkiye ekonomik liderlerden biri olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda Türkiye'nin Karadeniz'de böyle bir arama yapıyor olması, yeni ekonomik projelere de olanak tanıyor. Türkiye'yi enerji alanından daha bağımsız yapıyor." dedi.

"TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞECEK"

Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki iyi ilişkiye vurgu yapan Markov "Rusya'nın Türkiye ile çok iyi bir ilişkisi olduğu için Karadeniz'de petrol ve doğalgaz konsundan da işbirliğimiz geliştireceğimizi umuyorum. Bu iyi ilişki başkan Erdoğan ve Rusya Devlet başkanı Vlademir Putin arasındaki dostane tutuma dayanıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ"

Son yıllarda Türkiye'nin açıkça dış politikada bağımsızlığını ilan ettiğinin altını çizen Markov "Türkiye'nin büyük bir oyun değiştirici olduğunu söylemek doğru. Türkiye yarım yüzyıldır ABD'nin gölgesindeydi. Politik ve ekonomik açıdan AB'nin de gölgesindeydi. Şimdi Türkiye dış politikasında bağımsızlığını kazandı. Şu kesinlikle çok açık bundan 10 yıl sonra Türkiye ABD ve AB ile olan ilişkilerinde daha da bağımsız olacak. Bence Türkiye Rusya ile birlikte olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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