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28 Mart 2022 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 18:45:00

Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Kaynak: AA

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Rus heyeti Ukrayna ile yarın yapılacak olan yüz yüze müzakere için İstanbul'a geldi. İstanbul müzakeresi Salı günü 10.30'da yapılacak.

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor. Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kurulacak.

Rus heyeti yarın Ukrayna ile yapılacak yüz yüze müzakereler için İstanbul'a geldi. Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Heyet, kendilerini taşıyan uçaktan indikten sonra kara yolu ile havalimanından ayrıldı.

İSTANBUL MÜZAKERESİ YARIN 10.30'DA YAPILACAK

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor.

Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kurulacak.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

TÜRKİYE, İKİ ÜLKEYLE DE TEMASLARINI SÜRDÜRDÜ

Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çabalarına devam etti. İki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere 20'yi aşkın dünya lideriyle birçok kez görüştü.

Temaslar sonuç verdi: Heyetler İstanbul'da görüşecek

Erdoğan, bugüne kadar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 5 kez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 kez telefonda görüştü.

Son olarak 27 Mart'ta Putin ile görüşen Erdoğan, ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurguladı, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi.

İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE NELER YAŞANDI?

Savaşın başından bu yana iki ülkenin temsilcileri birçok kez bir araya geldi. Taraflar ilk olarak 28 Şubat'ta Ukrayna-Belarus sınırında masaya oturdu, fakat görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Heyetler, 3 Mart'ta yeniden müzakere masasındaydı. İki taraf sivillerin tahliyesi için insani koridor kurulmasında anlaştı. Binlerce sivili kapsayan tahliyeler başladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA GÖRÜŞTÜ

7 Mart'ta ise üçüncü kez görüşme gerçekleşti. Ancak bu görüşme de sonuçsuz kaldı.

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart'ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar beşinci görüşmeyi 14 ve 15 Mart'ta video konferans yoluyla yaptı. Fakat yine sonuç alınamadı.

Bu görüşmenin ardından Türkiye bir kez daha devreye girdi. Bakan Çavuşoğlu, 16 Mart'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, barış mesajını yineledi.

NATO ZİRVESİ'NDE DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü, ikili temaslar gerçekleştirdi.

Erdoğan, liderlere Türkiye'nin kalıcı ateşkes için gösterdiği yoğun çabayı anlattı.

Etiketler : İstanbul Rusya Savaş Ukrayna NATO
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