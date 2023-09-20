Rus basını duyurdu: Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi

Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan,"Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

1- Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri birlikleri ve yasadışı Ermeni silahlı oluşumları silahlarını bırakacak, savaş mevzilerini ve askeri karakolları terk edecek ve tamamen silahsızlanacak.

Ermeni silahlı kuvvetleri birlikleri Azerbaycan topraklarını terk edecek, yasadışı Ermeni silahlı oluşumları dağıtılacak.

2. Aynı zamanda tüm silahlar ve ağır teçhizat teslim edilecek.

3. Yukarıdaki süreçlerin uygulanması Rus barışı koruma birliği ile koordineli olarak sağlanacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yaptı.

RUS BASININDAN SİLAH BIRAKMA İDDİASI

Rus IFAX haber ajansının abonelerine geçtiği son dakika bilgisine göre Karabağ Ermenileri lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti. IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi.

Sputnik'in Ermenistan servisi ise Karabağ'da ateşin ilan edildiğini duyurdu.

ANTİTERÖR ÖNLEMLERİ

Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunurken, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması gerilimi daha da yükseltti.

Son olarak Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayın nedeniyle 4 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.