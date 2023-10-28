VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hukuk ve ahlak tanımayan bir güç ancak zulüm üretir"
İTO'nun Eminönü'ndeki binası Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağıyla aydınlatıldı
"İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiası yalanlandı
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi
Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak
28 Ekim 2023 Cumartesi 08:35:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 08:35:00

Ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonu düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonlarında 1858 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mercek operasyonlarında 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ile 225 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 1858 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bazı illerde ele geçirilen silahlar ile gözaltı sayıları

Yerlikaya'nın paylaşımına göre il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından 76 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında İstanbul'da 285 tabanca, 9 uzun namlulu tüfek, Adana'da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek, İzmir'de 82 tabanca, Diyarbakır'da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek, Bursa'da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda İstanbul'da 358, Adana'da 272, İzmir'de 91, Diyarbakır'da 71, Bursa'da 74, Mersin'de 70 şüpheli yakalandı.

Etiketler : ali yerlikaya operasyon silah kaçakçıları
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX