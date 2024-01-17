RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, Ahmet Can Buğday seçildi.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boş bulunan 1 üyelik için seçim yapıldı.
İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Ahmet Can Buğday ve Hüseyin Raşit Yılmaz aday gösterildi.
Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, toplam 344 oy kullanılırken, Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.
Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.
RTÜK üye seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kabul edilen Danışma Kurulu önerisi kapsamında başka bir iş görüşmeyerek birleşimi, 23 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
- Bayraktar TB3 fire vermedi! 15. uçuş testini de başarıyla tamamladı
- RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak
- Kurum, İstanbul'un kayıp beş yılına dikkat çekti: İBB hizmet anlamında Esenler Belediyemizle dahi yarışamaz
- Akşam Gazetesi Future & Trends dergilerinin 19. yılını 'Akşam Future&Trends Summit 2024' ile taçlandırdı
- Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü