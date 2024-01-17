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RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
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17 Ocak 2024 Çarşamba 22:38:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 22:38:00

RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, Ahmet Can Buğday seçildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boş bulunan 1 üyelik için seçim yapıldı.

İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Ahmet Can Buğday ve Hüseyin Raşit Yılmaz aday gösterildi.

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, toplam 344 oy kullanılırken, Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.

Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.

RTÜK üye seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kabul edilen Danışma Kurulu önerisi kapsamında başka bir iş görüşmeyerek birleşimi, 23 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Etiketler : RTÜK üyeliği Ahmet Can Buğday Genel Kurul oylaması
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