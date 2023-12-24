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RTÜK'ten televizyonlara "terörle mücadele" konusunda özen uyarısı
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24 Aralık 2023 Pazar 15:08:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 15:08:00

RTÜK'ten televizyonlara "terörle mücadele" konusunda özen uyarısı

Kaynak: AA

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara, tartışma programlarında veya haberlerde terörle mücadele konusunda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri için uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelenin, aziz milleti tehdit edecek tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği konusunda şüphe bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri konusunda önemle ikaz ediyoruz. Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla, başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete baş sağlığı diliyoruz."

Etiketler : rtük televizyon terörle mücadele uyarı
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