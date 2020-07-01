RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye ceza yağdı

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01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:56:00

RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye ceza

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RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye programlarında kanuna aykırı ifadelerin kullanılması dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) bugünkü olağan toplantısında izleme raporlarını değerlendirerek yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı.

Tele 1 kanalının 30 Nisan 2020 tarihli ana haber bülteninde ve 24 Mayıs 2020 tarihinde ekrana gelen "Karanlıktan Aydınlığa" isimli programında Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik maksadını aşan suçlamalar, izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

Söz konusu kanaldaki program konuğu yazar Cemil Kılıç'ın sözleri, Diyanet İşleri Başkanlığının tüzel kişiliğini hedef alan, toplumun ve kurumların dini inançlarının sorgulanması ve Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanlığına suçlayıcı ifadeler, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ayrıştırıcı dil kullanımı olarak değerlendirildi.

Yayındaki ifadeler 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit edildi ve 23 Mart 2020 tarihinde de aynı ihlali yapan Tele 1'e RTÜK tarafından 5 gün geçici yayın durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

SUNUCUNUN 2. ABDÜLHAMİD'E HAKARETİ CEZA GETİRDİ

Tele 1'de yayınlanan "18 Dakika" programında sunucu Merdan Yanardağ'ın Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e yönelik cümleleri yayın ihlali olarak tespit edilerek kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Yine program sunucusunun RTÜK üyelerini cahillikle, bilgisizlikle ve düşmanlıkla suçlaması ve hakaret etmesi yaptırım sebebi sayıldı.

Hem RTÜK'ün tüzel kişiliği hem de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyeleri ve uzmanları hakkında eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler nedeniyle Tele 1 hakkında idari para cezası verildi.

HALK TV'YE CEZA

Üst Kurul Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ceza verilmesini kararlaştırıldı.

Halk TV'de 16 Haziran'da ekrana gelen programda konuk olan Hüsnü Mahalli'nin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yönelttiği ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadeleri kullandığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yapması nedeniyle kanala 5 gün geçici yayın durdurma cezası verildi.

SAHTE İLAÇ PAZARLAYANLARA YİNE CEZA VERİLDİ

Üst Kurul, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlayan 1 AN TV, Ber TV, Alaska TV, Arafat TV, Top Shop TV, Dolunay TV ve Süper TV kanalarına yayın durdurma ve ağır para cezası müeyyideleri uyguladı.

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