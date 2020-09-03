RTÜK'ten Netflix'e ceza! Film kaldırılacak

RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak.
Son dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'te yer alan çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” filminin katalogdan çıkarılması gerektiğine karar verdi.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.
Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.
“Minnoşlar” katalogdan çıkarılsın
Üst Kurul’da öncelikle Netflix’te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu.
Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.
RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.
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