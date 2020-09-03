  • BIST
    1081.74
  • Dolar
    7,4496
  • Euro
    8,8312
  • Altın
    464,3990
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrıldı
Meteorolojiden turuncu uyarı: Sıcaklıklar 8-12 derece artacak
Körfez'de bir ihanet daha! Bahreyn'de kirli ittifaka ortak oluyor
Fransa neden Türkiye'nin karşısında?
Korona testi pozitif çıkıp dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezenlere İstanbul Valisi Ali Yerli ...
Türkiye'nin Doğu Akdeniz diplomasisi
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Bu yıl ailemize katılan ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum
Rusya Navalnıy suçlamalarını reddetti! Kesinlikle kabul etmiyoruz
RTÜK'ten Netflix'e ceza! Film kaldırılacak
Çin Orta Doğu'da 'borç diplomasisiyle' etkinliğini artırmak istiyor
TFF kararı açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısı seyircisiz
Dünyaca ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
İsrail-Arap ittifakı! BAE'nin girişimi domino etkisi yaratacak
Arjantin devi Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını duyurdu
"Beyaz kölemiz olacak"
Sırbistan Başbakanı Brnabic: ABD'den ültimatom beklemiyoruz
Sudan tarihinde önemli bir dönüm noktası! "Anlaşmaya katılmayan grupların dahli için Türkiye'nin des ...
Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Gaziantep'te 60 yaşında çobanlık yapan adam kayalıklarda ölü bulundu
Ünlü Fransız düşünür Michel Onfray'dan çarpıcı Macron tespiti: Türkiye'nin Devlet Başkanı kendi yolu ...
Evladına kavuşan aileler, diğer ailelerimize umut oluyor... Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Otomobilde kilitli bırakılan çocuğu, vatandaşlar kurtardı
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü
03 Eylül 2020 Perşembe 15:33:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 15:51:00

RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak.

ABONE OL

Son dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'te yer alan çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” filminin katalogdan çıkarılması gerektiğine karar verdi.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

“Minnoşlar” katalogdan çıkarılsın

Üst Kurul’da öncelikle Netflix’te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu.

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER