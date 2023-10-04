RTÜK'ten Halk TV'ye peş peşe ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporu gündeme alındı.

Kanalda 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullanılan ifadelerin, "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.