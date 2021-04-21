RTÜK'ten CHP'li Altay'ın açıklamalarına inceleme

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

