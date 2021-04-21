21 Nisan 2021 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 15:36:00
RTÜK'ten CHP'li Altay'ın açıklamalarına inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.