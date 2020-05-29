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29 Mayıs 2020 Cuma 19:05:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 19:05:00

RTÜK'ten bazı yayın kuruluşlarına 'din ve sağlık istismarı' cezası

Kaynak: AA

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RTÜK, sağlık beyanıyla sahte ürün, ilaç pazarlayan ve bazı programlar aracılığıyla insanların dini duygularını istismar eden kanallara ceza verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sağlık beyanıyla sahte ürün, ilaç pazarlayan ve bazı programlar aracılığıyla dini duygularını istismar eden kanallara ceza kesti.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun haftalık olağan toplantısında, sağlık beyanıyla ürün satışı ve din istismarı yapan programlar ele alındı.

Toplantıda, izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, her derde deva olarak sunulan limon, maydanoz, sarımsak kürü, obezite sorununu çözdüğü belirtilen Mahmut Efendi enginar macunu, bel ve boyun ağrılarının ilacı olarak satılan mucize ağrı kremi, prostat ve cinsel sorunlar gibi bir çok rahatsızlığa iyi geldiği iddia edilen Şeyh-i Şifa isimli ürünleri pazarlayan televizyonlara ceza verdi.

Kurul, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddelerini ihlal eden Shopping Channel, Kanal Çay, 1 An TV, Ber TV, Süper TV, Alaska TV, Arafat TV, Kanal Tek ve Bayram FM kanallarına üst sınırdan idari para ile yayın durdurma cezası uyguladı. Kurul, yıl içinde aynı ihlali sürekli tekrarlayan Yasin TV'nin yayın lisansını ise iptal etti.

Üst Kurulun gündeminde halkın dini inançlarını sömüren programlar da yer aldı.

İzleyicilerin telefon veya sosyal medya üzerinden katıldığı ve sorunlarını anlattığı Süper TV'de yayınlanan "Mücahid Han ve Diğerleri" isimli programı değerlendiren RTÜK, yayında kişilere cin, habis, musallat olarak isimlendirilen varlıklardan bahsedildiği ve izleyicilere bilahare görüşmeler ayarlandığını belirledi.

Hazırlanan izleme raporunun ayrıntılı olarak incelenmesi sonucunda dini duyguların istismar edildiğine kanaat getiren Üst Kurul, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesi ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş hakkında yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

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