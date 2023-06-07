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07 Haziran 2023 Çarşamba 16:27:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 16:27:00

RTÜK'ten 4 televizyon kanalına para cezası

Kaynak: AA

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim gecesi FOX TV'de konuşan Çiğdem Toker'in konuşmaları ve Halk TV'deki İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda konuşan Ümit Özdağ'ın açıklamaları için harekete geçti. RTÜK söz konusu seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi. RTÜK ayrıca Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.

FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in "...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "...ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı." sözlerinden dolayı Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.

Üst Kurul, Tele 1'deki "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ'ın oy pusulaları hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kanaldaki başka bir seçim yayınında Yanardağ'ın "Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum." sözleri ve usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da müeyyide kararı alındı.

RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.

Etiketler : rtük halk tv fox tv idari para cezası
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