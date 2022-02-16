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16 Şubat 2022 Çarşamba 22:12:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 22:12:00

RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ceza

Kaynak: AA

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerinin ihlali gerekçesiyle Halk TV'ye program durdurma ve para cezası, KRT, Flash TV ve TGRT'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, yasa ihlali yaptığı tespit edilen TV programlarının yayınlandığı televizyon kanallarına uygulanan program durdurma ve idari para cezası yaptırımlarına yer verildi.

Buna göre, Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" isimli programda sunucu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik "suikastlar yapan illegal bir örgüt" ifadesinin yasa ihlali olduğuna karar verildi.

Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası

Arslan'ın sözlerinin, toplumun milli ve manevi değerlerini aşağıladığı kanaatine varan RTÜK, Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

KRT televizyonunda yayınlanan "Olağan İşler" programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte anılması ve dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi sebebiyle 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerinin ihlali edildiğine karar verildi.

Üst Kurul, KRT'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

TGRT Haber'e üst sınırdan idari para cezası

Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" isimli programda Erkan Özerman'ın, programda konu edilen kişiler hakkında ağır hakaret ve küfürleri seslendirdiğini belirleyen Üst Kurul, yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

TGRT Haber TV kanalındaki "Ekrem Açıkel ile Ana Haber" programı hakkında hazırlanan raporda, sunucunun Türkiye'de yapılan reyting ölçümleri ile verdiği yanlış bilgilerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirildi. Üst Kurul, yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası verdi.

Etiketler : RTÜK para cezası RADYO
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