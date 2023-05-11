VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye artık küresel bir güç haline geldi"
"Bizim temennimiz tahıl anlaşmasının uzatılması"
Yaza merhaba partisi
Yaza merhaba partisi
"Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak"
Seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu
11 Mayıs 2023 Perşembe 13:08:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 13:08:00

RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle uygulanacak seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.

RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin olarak belirlenen kuralların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenli ilan edildiği hatırlatıldı.

Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminlerin yayınlanmadığı aktarılan açıklamada, YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliğinin 13 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de sona ereceği kaydedildi.

"SEÇİM GÜNÜ SAAT 21.00'DEN SONRA BÜTÜN YAYINLAR SERBEST OLACAK"

Cumartesi günü mitinglerin saat 18.00'e kadar yayınlanabileceği anımsatılan açıklamada, seçim yasaklarına ilişkin şu hatırlatmalarda bulunuldu:

"Yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise seçimlerde aday olmayan kişilerin, örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur. YSK kararlarına göre seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Sandıklar kapandıktan sonra yayın serbestisi yokken seçim sonuçlarını açıklamak, gerçek dışı bilgiler vermek ve halkı yanlış yönlendirebilecek manipülasyon amaçlı yayınlar yapmak kesinlikle yasaktır. 14 Mayıs günü saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kurallara titizlikle riayet edilmesi Üst Kurulumuzun tüm yayıncılardan beklentisidir. YSK seçim takvimine aykırı yayınların tespiti halinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli önlemleri alacak."

Etiketler : radyo ve televizyon üst kurulu rtük seçim yasakları yayıncı kuruluşlar
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
Sefo'dan tekli heyecanı

Sefo'dan tekli heyecanı
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX