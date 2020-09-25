RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin kimsesiz olmadığı belirtilerek, "Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir. Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığımıza ulaştırmışlardır" denildi.

'ÇOCUKLARIMIZI ÖRSELEMEYECEK YAYIN DİLİNİ HEP BERABER OLUŞTURABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Dizinin konusunun, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği ve Bakanlık personelini töhmet altında bırakacağı değerlendirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde; devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır. Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020 tarihinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK'e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz."