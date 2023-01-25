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25 Ocak 2023 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 11:53:00

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Kaynak: TRT Haber

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi. Başkan Vekili ise Orhan Karadaş oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul'da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi.

RTÜK Başkan Vekili yeniden Orhan Karadaş oldu.

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

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Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Şahin ve Başkan Vekili Karadaş, Üst Kurul Üyelerine teşekkür etti.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, şunları kaydetti;

Geçtiğimiz dönemde salgın sürecini geride bıraktıktan sonra çok yoğun bir yıl geçirdik. Ertelemek zorunda kaldığımız pek çok çalışmayı çalışma arkadaşlarımın azmiyle başarıyla hayata geçirdik. Sayın Üyelerimizin desteği ve gayretleriyle alanımıza yönelik olarak ortaya koyduğumuz verimli etkinliklerle yayıncılık alanına rehber olduk. İletişim alanındaki paydaşlarımızla meslek örgütleriyle yürütülen sıkı ilişkilerle pek çok sorunlu konuya neşter attık. Her zaman ifade ettiğim gibi Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında millî güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Millî ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz.

Sadece 2022 içinde 15 farklı ulusal ve uluslararası toplantı organize ederek rekor kırdık. Üçüncü dönemimiz de hızlı geçecek. İlk önemli etkinliğimiz geleneksel hale getirdiğimiz ve Mart ayında planlanan 3. Uluslararası İslamofobi Sempozyumu olacak. Umudum, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ivmemizi artırarak devam ettirmektir. Bizlere çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız ile diğer devlet büyüklerimize minnettarım. Kıymetli RTÜK Üyelerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza ve RTÜK'te fedakârca görev yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Etiketler : radyo ve televizyon üst kurulu rtük ebubekir şahin
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