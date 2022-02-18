CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti

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18 Şubat 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 16:30:00

RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üye İlhan Taşçı'ya Sezen Aksu yalanlaması

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CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın Sezen Aksu iddiasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yalanladı.

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, RTÜK'ün Sezen Aksu'yu yayınlamayın talimatı verdiğini iddia etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin CHP'li İlhan Taşçı'nın iddialarını yalandı. Şahin,"Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır!" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır!"

Etiketler : RTÜK üyesi İlhan Taşçı CHP RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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