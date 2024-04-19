"RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor"

RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, kamu tekel yayıncılık anlayışının değişmesiyle özel radyo ve televizyonların kurulmasından sonra ihtiyaç haline gelen RTÜK'ün, yayıncılık alanını dünyadaki gelişimlere paralel olarak uzman kadrosuyla kesintisiz regüle ettiğini belirtti.

RTÜK'ün Türkiye'nin yayıncılık hayatını düzenleyip denetlediğini anlatan Şahin, "RTÜK, 30 yıldır değerlerimizi koruma adına önemli faaliyetler yürütüyor. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen, zararlı içeriklere yönelik tedbirler alan üst kurul, toplumsal ve kültürel hassasiyetleri her şeyin önünde tutuyor. RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, RTÜK'ün çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek zararlı yayın içeriklerine geçit vermediğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"RTÜK, 30 yıldır yayınlardaki çocuk ve kadın istismarına, kadına yönelik şiddete 'hayır' diyor. Engellilere, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapıyor. Milli güvenliğimizden taviz vermeden olası terör propagandalarına 'dur' diyor. Türk dilinin doğru kullanımı ve Türk kültürünün tanıtılması için mesai harcıyor. Yayınlar yoluyla halkı kandıran sahte pazarlama faaliyetleriyle mücadele ediyor. Millet iradesiyle ortaya konulan yasasında yer alan kurallar çerçevesinde 30 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor."

RTÜK'ün medya okuryazarlığı bilincinin gelişmesi çalışmalarını da hayata geçirdiğini ifade eden Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere birçok paydaş kurum ve üniversitelerle yaptığı işbirlikleriyle özellikle çocukların medya tüketim farkındalığının oluşmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Radyo ve televizyon sektörüne rehber olan üst kurulun hedefinin tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, milli ve yenilikçi medya hizmetlerinin sunulmasına öncülük yapmak olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; ulusal ve yerel yayıncıları buluşturan organizasyonlarıyla, uluslararası yayıncılık otoriteleri birliklerindeki aktif rolüyle, 'Medya ve İslamofobi Forumu' ve 'Gelecekle İletişim Çalıştayı' gibi geleneksel hale getirilen uluslararası etkinlikleriyle, medya alanını irdeleyen ve tüketim alışkanlıklarını tespit eden kamuoyu araştırmalarıyla, 'Şiddet ve Medya Çalıştayı', 'Medyada Nefret Söylemi Paneli', 'Türk İnternet Medyası RTÜK Çalıştayı', 'Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu', 'Dezavantajlı Bireylerin Engelsiz Medya Erişimi Çalıştayı', 'Hakikat Sonrası Çağda Kamu Yayıncılığı Sempozyumu', 'Televizyon Dizilerinde Kadın Paneli' ve bu yıl içinde tertip edilecek 'Sokak Lezzetleri Film Festivali' ile görev sahasındaki tüm konulara profesyonel anlayışla yaklaşarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yayıncılık alanına ışık tutuyor."

Şahin, RTÜK'ün bir yandan asrın depreminin yaralarının sarılması için koordine edilen "Türkiye Tek Yürek Medya Yardım Kampanyası" ile kalplere dokunduğunu, diğer yandan şiddetin önüne geçilmesi için "Spor Programları Hakkında Alınan İlke Kararları" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlke Kararları" ile gönüllere temas ettiğini aktardı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kütür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, tüm devlet büyüklerine, üst kurul üyelerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.