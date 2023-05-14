"Sonuçlar saat 21.00'e kadar yayınlanamayacak"

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14 Mayıs 2023 Pazar 17:56:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 17:56:00

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sonuçlar, aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacak

Kaynak: AA

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RTÜK Başkanı Şahin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.

Ebubekir Şahin, "YSK'nin bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir." ifadesini kullandı.

Etiketler : rtük ebubekir şahin seçim yasağı
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