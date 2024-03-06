Romantik Film Kuşağı her pazar tv4'te
tv4, bir zamanların şimdilerde özlediğimiz temiz ve saf duygularını Romantik Film Kuşağı'yla evlerimize taşıyor.
Kadir İnanır, Türkan Şoray, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Kartal Tibet, Cüneyt Arkın, Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın mükemmel çiftleri özlediğimiz eski duyguları bize tekrar yaşatıyor.
Türk Sineması'nın en güzel aşkları, sınır tanımayan sevdaları, saf ve temiz duyguları
keyifli filmlerin adresi tv4'te.
Romantik Film Kuşağı her Pazar 19.00'da tv4'te...