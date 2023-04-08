Başkan Erdoğan'dan Roman vatandaşlara müjde

Başkan Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda konuşuyor.



Başkan Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda konuştu.



Başkan Erdoğan, "Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Roman kardeşlerimiz için elimizden geleni yaptık. Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Bir Roman Koordinasyon merkezi açtık.

Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz.

Göçmenleri hedef alan nefret suçlarının Batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Toplumumuzda böyle hastalıklar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimizin zaman zaman sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum.

Yaratılanı severiz yaratandan ötürü diyerek roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımları elimizin tersiyle ittik. Kökeninden, renginden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık

8 Nisan tarihini Romanlar Günü ilan ederek ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladık. Tüm vesileyle tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum.