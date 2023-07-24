Rodos'tan kaçış

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolden çıktı. Ada'nın her yerine yayılmaya başlayan yangın yerleşim bölgelerine sıçrayınca 40 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan'da birçok noktada 6 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor. 6 gün önce başlayan yangın kontrolsüz bir şekilde Ada'nın her tarafına yayıldı. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Önceki geceden itibaren 40 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

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Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtildi. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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Bölgede bulunan Türk vatandaşların da tahliye edildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Rodos'taki yangını bir Pakistanlı'nın çıkardığını, kendilerinin kişiyi görüp kovaladıklarını ancak yakalayamadıklarını iddia etti.

Polis, yangının başladığı yerde küçük tüpler ve yanıcı maddeler buldu. Bir kişi kundaklama şüphesi ile gözaltına alındı ancak polis henüz kimliğini açıklamadı.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığı açıklandı. Tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

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