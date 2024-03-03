Rize'de orman yangını
Kaynak: AA
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan küle döndü.
İlçeye bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.
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