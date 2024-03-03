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03 Mart 2024 Pazar 17:13:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 17:13:00

Rize'de orman yangını

Kaynak: AA

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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan küle döndü.

İlçeye bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Etiketler : yangın söndürme ORMAN YANGINI RİZE
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