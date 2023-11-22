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22 Kasım 2023 Çarşamba 10:54:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 10:54:00

Rize'de kar köy yollarını kapattı

Kaynak: AA

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Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor. Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Rize'de kar nedeniyle kapalı 19 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Güneysu'da 1 ve İkizdere'de 10 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 15 personeli, söz konusu yolların açılması için 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

Etiketler : rize kar köy
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