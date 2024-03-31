31 Mart 2024 Pazar 20:42:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 20:42:00
Rize'de AK Parti açık ara önde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti yerel seçim yarışını açık ara farkla önde götürüyor.
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,6
|Kullanılan Oy
|:
|13.753
|Geçerli Oy
|:
|13.330
|Katılım Oranı
|:
|% 67,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,75
|7.298
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,38
|2.317