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31 Mart 2024 Pazar 20:42:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 20:42:00

Rize'de AK Parti açık ara önde!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti yerel seçim yarışını açık ara farkla önde götürüyor.

Toplam Sandık:250
Toplam Seçmen:80.529
Açılan Sandık:64
Açılan Sandık Oranı:% 25,6
Kullanılan Oy:13.753
Geçerli Oy:13.330
Katılım Oranı:% 67,28
PARTİADAY OY ORANI OY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN % 54,75 7.298
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK % 17,38 2.317

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Etiketler : Rize yerel seçim sonuç AK Parti
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