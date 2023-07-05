Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, haziran ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 2 olmak üzere toplam 605 uçuş gerçekleştirilen havalimanından, 375'i yurt dışı olmak üzere 87 bin 651 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 624 bin 190 kilogram yurt içi, 6 bin 403 kilogram yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.