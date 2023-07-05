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Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı
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05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:54:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:54:00

Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, haziran ayında 87 bin 651 yolcu kullandı.

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, haziran ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 2 olmak üzere toplam 605 uçuş gerçekleştirilen havalimanından, 375'i yurt dışı olmak üzere 87 bin 651 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 624 bin 190 kilogram yurt içi, 6 bin 403 kilogram yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

Etiketler : Rize Valiliği uçuş Rize-Artvin Havalimanı
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