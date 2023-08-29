VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran, BRICS üyeliğiyle neyi hedefliyor?
İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı
ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor
Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı
Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi
Pakistan'da eski Başbakan Han'a yolsuzluk davasında verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi
29 Ağustos 2023 Salı 12:49:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:49:00

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'na, olumsuz hava koşullarında iniş yapılabilmesi için ikinci aletli iniş sistemi (ILS) kurulumuna başlandığını bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin denize inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nın, 14 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılarak hizmete girdiğini anımsattı.

Açıldığı günden bu yana gelişimini sürdüren havalimanının Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Rize-Artvin Havalimanı yüksek teknik donanımda yapıldı. Ancak Rize'nin dik ve yüksek sıradağları, sistemin tam kapasite verimlilikte çalışmasına mani olmaktaydı. Konuyla ilgili DHMİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek gerekli ihtiyaçları belirledik. Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci ILS sistemi kurulmasını ve pistin CAT-2 olacak şekilde ışıklandırılması çalışmalarına hızlı şekilde başladık."

Avcı, sis, yağmur gibi olumsuz hava koşullarının çok yaşandığı, ayrıca bulut tavanının çok düşük olduğu Rize'de söz konusu çalışmaların neticelenmesiyle uçuşların iptal ve diğer havalimanlarına yönlendirilmesinin en aza düşürüleceğini vurgulayarak, "Türkiye'de ikinci ILS sisteminin çok az havalimanında olduğu bilinmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler : Rize-Artvin Havalimanı ILS sistemi 14 Mayıs 2022
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX